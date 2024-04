"Het wordt een zottenkot": Waalse familieclub Tchalou wil favoriet Asterix Avo verrassen in titelstrijd

vr 19 april 2024 16:47

Een halfjaar geleden durfde niemand er nog maar van dromen, nu is Tchalou dé verrassing in de titelfinale bij de vrouwen. Wat begon met een stevige opdoffer in de Beker, eindigde met een straffe reeks in de competitie. "Ze hebben heel wat werk verricht om het Waalse volleybal op de kaart te zetten", is Kris Vansnick, coach van Asterix Avo, op zijn hoede.

Tchalou? Tchalou. Wie niet met grote aandacht het Belgische vrouwenvolleybal volgt, is verrast door de tegenstander van het onvermijdbare Asterix Avo Beveren in de titelfinale. "Iedereen verwachtte Charleroi", beaamt Asterix-coach Kris Vansnick. "Maar Charleroi - de bekerfinalist - liet het afweten in de play-offs, terwijl bij hen de mayonaise net pakt." En dat allemaal na een straffe mentale switch na een opdoffer in januari.

Familieclub, jeugdopleiding en zottenkot

Even terug in de tijd naar midden december. Tchalou staat op een zucht van het Sportpaleis, maar in de golden set - waar het in money time voorstaat - loopt het alsnog mis tegen Charleroi. Met de gekende bekerfinale tot gevolg. "Een hele grote opdoffer", deelt setter Lien Van Geertruyden. "Dat was voor ons de reality check: we zullen altijd 110% moeten geven." Wat volgde was een straffe reeks: 9 overwinningen op rij in de reguliere competitie, ook in de play-offs verloor het maar 2 van de 6 wedstrijden. Dat finaleticket wél op zak. "Als je ons na de heenronde had verteld dat we in de finale zouden staan, hadden we je nooit geloofd", zegt de 22-jarige speelster met een brede glimlach.

Ik denk dat passie wel een mooi woord is om het Waalse volleybal te omschrijven. Lien Van Geertruyden

Waar ligt de kracht van de club om dat verhaal te schrijven na een tik? "Het is een hele warme club", deelt Van Geertruyden. "Ik denk dat passie wel een mooi woord is om het Waalse volleybal te omschrijven. Onze zaal is klein, maar de supporters zijn erg luid." Tchalou plukt nu de vruchten van jarenlang jeugdbeleid: "De kern zelf is een mix van buitenlandse talenten, studenten en zelfs meisjes uit het middelbaar. Al die profielen passen toch mooi in ons familieverhaal." En dan is er ook nog die extra troef. De "impressionante" middenspeelster Nyadholi Thokbuom. De 1,68 meter grote Canadese is een wapen voor Tchalou. "De fysieke mogelijkheden zijn er", merkt ook Vansnick op. "Tchalou speelt ook graag snel volleybal, net zoals wij. Het belooft een moeilijk te voorspellen finale."

De titelverdediger is duidelijk op zijn hoede. Zeker omdat het verschil tussen beide ploegen in de play-offs erg klein was (1-3 in Tchalou, 2-3 in Beveren). "Ze spelen vooral met héél veel grinta", zegt Asterix-kapitein Manon Stragier. "Maar we hebben onze dipjes achter de rug. De twee weken rust kwamen op het goede moment." "Nu is er geen excuus meer: we moeten knallen in de finale." Laat vanavond het spektakel maar losbarsten op een kwartiertje van Charleroi.