Donald Trump, nieuwe "unieke" trofee en dansende Arsène Wenger: loting WK voor clubs zit vol met verrassingen

Meer dan louter een loting. De loting voor het WK voor clubs zat bomvol opmerkelijke passages. Het begon eerst met een speech van Donald Trump, een goede vriend van Infantino. Het was dan ook geen verrassing dat Trump tijdens zijn speech met bloemetjes naar Infantino gooide.



"Het WK voor clubs is offcieel begonnen nu met de loting", begon Trump. "Het evenement zal geweldig zijn en ik zal proberen om erbij te zijn. Jullie worden geleid door Gianni - ik ken hem als Gianni - en hij is een winnaar. Hij is de 'president' en ik ben de president."



"We kennen elkaar al lang en ik ben vereerd om dit soort relatie met hem te hebben. Voetbal blijft populairder worden, zoals iedereen wel al weet. Het doet het fantastisch goed. Mijn zoon Barron is een geweldig harde fan en ook een goede voetballer."



Afsluiten deed Trump door zijn eigen rol in het WK te benadrukken. "Ik was medeverantwoordelijk om het WK naar de VS te halen en het zal fantastisch worden."