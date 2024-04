Maaseik begint prima aan jacht op 17e landstitel met overtuigende winst tegen Roeselare

Maaseik mocht de eerste wedstrijd van de finale voor eigen volk afwerken en maakte de beste start. De thuisploeg kwam offensief beter uit de verf dan Roeselare en sloeg dankzij veel variatie in aanval een eerste kloofje.

Door 3 foutjes op rij van Maaseik knokten de bezoekers zich weer in de set. Van 18-14 ging het naar 18-17. Een dominante Bartos stond op het juiste moment op en gidste de thuisploeg toch naar setwinst.

In de 2e set was het Maaseik dat op zijn beurt moest achtervolgen, nadat Roeselare zijn niveau opgekrikt had. Maar dan slopen er ook bij de bezoekers foutjes in het spel en bij 19-19 kon het nog alle kanten uit. In een zenuwslopend slot deed een misverstand in aanval Roeselare de das om: 31-29 en 2-0 in de sets.

Ondanks de achterstand liet Roeselare de kopjes niet hangen. In het 3e bedrijf draaide de receptie beter, wat de aanval ten goede kwam. Na een vroege kloof hadden de bezoekers de bovenhand, Maaseik moest set 3 aan de rivaal laten.

Maar een volledige comeback zat er niet meer in voor de titelverdediger. In de 4e set slaagde Maaseik erin om de opslagdruk weer op te voeren en daar wist Roeselare zich geen raad mee. Het geloofde ebde zienderogen weg en Maaseik won uiteindelijk nog overtuigend.

Zaterdagavond gaat de titelfinale voort in Roeselare. Wie als eerste 3 keer wint, is de nieuwe kampioen.