Kan Maaseik de hegemonie van Roeselare breken? "Als de spelverdeling niet presteert, wordt Roeselare kampioen"

do 18 april 2024 17:12

De duels tussen Maaseik en Roeselare eindigden dit seizoen telkens op 3-1 of 3-2.

Een 17e titel voor Greenyard Maaseik of nummer 15 voor Knack Roeselare? Die vraag wordt in de komende twee weken beantwoordt. De Limburgers kennen een iets betere periode, maar de regerende kampioen verschalken wordt niet evident. "Zelfs met de rug tegen de muur is Roeselare nooit geklopt voor de laatste bal op de grond ligt", zegt Marc Willems. Vanavond begint de titelfinale.

De Lotto Volley League, de nationale volleybalcompetitie kent in de komende twee weken zijn apotheose. Na de reguliere competitie en de play-offs zijn het uiteindelijk toch vaste waarden Maaseik en Roeselare die elkaar ontmoeten. Het wordt een intense titelfinale met maximaal vijf duels. Het eerste team dat 3 matchen wint, is kampioen. Die 5 wedstrijden zijn bijeen geplakt in amper 11 dagen. "Het wordt een kwestie om gezond te blijven. We zullen zien aan het einde of het lukt", denkt Dieter Leenders, manager van Greenyard Maaseik. Roeselare-trainer Steven Vanmedegael had het liever anders gezien. "Ik vrees voor een slijtageslag. We hebben er genoeg voor gewaarschuwd en toch is de kalender niet gewijzigd." "Als coach zit je in met het lichaam van de spelers, maar blijkbaar wordt de gezondheid opzijgeschoven voor andere redenen."

Steven Vanmedegael is bezig aan zijn 7e seizoen bij Knack Roeselare.

Volledig fit Maaseik

Roeselare werd de voorbije drie seizoenen kampioen. Lang leek het ook dit jaar te freewheelen naar de titel, maar daar dacht Maaseik anders over. Het team uit Limburg knokte zich naar de tweede plaats in de reguliere competitie en in de Champions Play-offs sprong het over Roeselare. "Drie maanden geleden had niemand ons een kans gegeven om kampioen te worden", vertelt manager Dieter Leenders. "We hebben het zelf afgedwongen. Als topclub moeten we om de zoveel tijd de finale halen." Waar komt dat niveau vandaan? "Het team zit in een positieve flow. We zijn gezond, want alle spelers zijn gerecupereerd. De saus in het team werkt." Volleybalcommentator Marc Willems ziet dat ook. "Ze hebben blijkbaar nooit 100 procent met de volledige kern kunnen trainen of spelen. Nu is dat wel het geval en is er duidelijk een hoger niveau."

Als Vanker foute keuzes maakt of onzuiver speelt, dan maakt Maaseik geen kans. Marc Willems

"Het is vooral een goed geheel. In het laatste duel met Roeselare speelde Adam Bartos ontzettend sterk. De ploeg heeft ook wisselmogelijkheden op die positie. Dat kan ook nog belangrijk zijn." Willems denkt dat de sleutel voor het titelduel bij spelverdeler Renet Vanker ligt. Hij is de man die de laatste passes moet geven bij een aanval. "Het is de vraag of hij zijn niveau constant zal vasthouden, of zal hij zoals in het verleden door het ijs zakken? Als hij op cruciale momenten fouten maakt, dan maakt Maaseik geen kans", voorspelt Willems. Aan de overkant ziet hij wel een stabiele passeur. "Stijn D'hulst zal zijn niveau halen. Die zal constant goed zijn." En wat is de sterkte van Maaseik volgens de Roeselare-coach? "Veel opslagdruk", antwoordt Steven Vanmedegael kort.

Roeselare met routiniers

Dit seizoen verloor Roeselare amper 3 keer. Daarvan waren er wel twee tegen concurrent Maaseik. In de play-offs had Roeselare vier keer 5 sets nodig om de winst te pakken. "Het gaat niet meer zo vlot als een paar maanden geleden", merkt Marc Willems op. "Ik zag ze een paar keer met 3-2 winnen. Dat had evengoed 2-3 kunnen zijn." Toch ziet Willems een mogelijk probleem. "Ze hebben twee hoofdaanvallers, maar die gebruiken ze niet. Hoekspeler Seppe Rotty speelt op die positie." "Rotty heeft wel bewezen dat hij op die plaats zijn plan kan trekken, want hij maakt zijn punten. Het voordeel is ook dat je een extra man hebt in receptie bij bepaalde rotaties." "Het betekent wel dat ze een hoekspeler minder hebben om te roteren. Dat doen ze bij Maaseik wat beter."

De routiniers zullen minder snel panikeren. Dat kan een wapen zijn. Steven Vanmedegael (Roeselare)

"Ik zeg niet dat de kern niet sterk genoeg is om kampioen te spelen, maar de ploeg is toch wat minder dan vorig jaar. Toen hadden ze een topper als Kukartsev." Volgens Willems zijn vooral de vaste waarden nog steeds belangrijk. "D'hulst, Coolman en Verhanneman bereiken hetzelfde niveau. En Simon Plaskie heeft enorme stappen gezet. Hij is een van de revelaties van het seizoen." Trainer Steven Vanmedegael volgt hem daarin. "We zullen opteren voor de meest ervaren ploeg. De routiniers zullen minder snel panikeren. Dat kan als wapen gebruikt worden." De tegenstander ziet nog een andere sterkte bij Roeselare. "Als ze op het veld staan, hebben ze een wij-gevoel. Ze pakken elkaar vast en kunnen zorgen voor die extra versnelling", ziet manager Dieter Leenders.

Duel der details

Maar hoe eindigt de titelfinale tussen Maaseik en Roeselare. "Ik durf het niet te voorspellen", zegt Marc Willems. "Een paar maanden geleden dacht iedereen Roeselare, maar nu denkt quasi iedereen dat het spannend wordt." Maaseik eindigde als eerste in de Champions Play-offs en heeft zo een extra thuismatch. "Dat is niet zo belangrijk. Uiteraard spelen ze graag de eventuele extra match thuis, maar het wordt niet cruciaal. "Beide zalen zijn goed. Het zou anders geweest zijn mocht een van de zalen minder goed zijn dan de andere." Roeselare-trainer Vanmedegael volgt dat standpunt. "De coach die thuis start zegt dat het belangrijk is, die van de uitploeg zegt van niet. Ik kan me herinneren dat een vijftal jaar geleden telkens de bezoekers wonnen. Alles kan dus." "Je moet met het thuisvoordeel wel iets minder reizen", blijft Leenders hoopvol. "Het zou toch kunnen doorwegen dit jaar."

Ik zie een 3-0 of 0-3 niet meteen gebeuren. Marc Willems