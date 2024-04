Seppe Rotty en Manon Stragier Volleybalspeler en -speelster van het Jaar

Op de VolleyProms zijn vanavond de beste spelers en speelsters van het volleybal in de bloemetjes gezet.

Seppe Rotty (23) kreeg voor de tweede keer in zijn carrière de prijs voor beste speler in ons land. In 2022 won hij in het shirt van Menen, nu bij de buren van Roeselare.

Later deze week speelt Rotty voor de hoofdprijs: in de finale van de play-offs tegen eeuwige rivaal Maaseik.

Bij de vrouwen ging de hoofdprijs voor het eerst naar Manon Stragier (25). Zij strijdt met Asterix Avo Beveren vanaf vrijdag voor de landstitel tegen seizoensrevelatie Tchalou.

Gilles Vandecaveye (Menen) en Iris Vos (Asterix AVO) zijn MVP van het reguliere seizoen, Christophe Achten (Aalst) en Dimitri Piraux (Charleroi) mogen zich de beste trainers noemen.