Plottwist in de titelstrijd! Maaseik pakt cruciale overwinning na thriller en tiebreak in Roeselare

Met het mes op de keel en met een duidelijk doel trok Maaseik vanavond naar Roeselare: het kampioenenfeestje van zijn eeuwige concurrent vergallen.





Maar die queeste zou al snel een knauw krijgen. De gevreesde Seppe Rotty had van titelkoorts geen last en domineerde het eerste kwart. Met veel bravoure werden de Limburgers omvergeblazen door het uitstekende aanvalsspel van de thuisploeg: 25-19.



Maar Maaseik liet het hoofd niet hangen, stak de koppen weer bij elkaar en kraakte samen de code van Roeselare en Rotty. De shotgun van de thuisploeg bleef in het tweede kwart verdacht stil. Volledig de verdienste van het tactisch flexibele Maaseik - dat zichzelf met 19-25 ook weer hoop gunde.



Dat Maaseik duidelijk een betere dag had, werd ook in de volgende twee sets duidelijk. Hoewel het de derde op details verloor, knokte het in de vierde weer helemaal terug.



Dat het vandaag in een tiebreak beslist zou worden, leek wel een selffulfilling prophecy: alles of niets.



En daarin trok Maaseik meteen de goede lijn door en zag het zijn tegenstander - ondanks bakken ervaring - zich toch wat verliezen in alle tumult. Na enkele hevige discussies met de scheidsrechter liep een sterk Maaseik op kousenvoeten weer weg.



Na 10 keer verliezen in het hol van de leeuw, pakte Maaseik (uit)eindelijk nog eens een overwinning in het hol van de leeuw. En dat op het allerbeste moment. Zondag krijgt het alvast de kans om het in eigen huis helemaal af te maken.