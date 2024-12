Droomweek voor Botafogo: week na Copa Libertadores kroont het zich tot Braziliaans kampioen

Het is nog maar de derde titel uit de geschiedenis van de club uit Rio de Janeiro (1968, 1995 en 2024). Het moest bijna 30 jaar wachten op het laatste succes, want vorig jaar gooiden ze een voorsprong van 13 punten te grabbel.

Acht dagen geleden won Botafogo in Buenos Aires nog zijn eerste Copa Libertadores door de Braziliaanse club Atlético Mineiro te kloppen in de finale met 3-1.

In de competitie kwam alles aan op de slotspeeldag. Botafogo versloeg thuis Sao Paulo met 2-1 dankzij een doelpunt van Gregore in de extra tijd. Een goedmakertje voor Gregore, die in de Libertadores-finale al snel van het veld werd gestuurd.

Eerste achtervolger Palmeiras, dat moest hopen op een uitschuiver van Botafogo, werd thuis dan weer geklopt door Fluminense (1-0). Fluminense, vorig jaar nog de winnaars van de Copa Libertadores, kon zich zo wel redden op het hoogste niveau.

Botafogo is eigendom van de Amerikaanse miljardair John Textor, die ook RWDM, Olympique Lyon en Crystal Palace in zijn portefeuille heeft. De zakenman gaf dit seizoen nog 70 miljoen dollar uit om de club uit Rio te versterken. Toen hij de club kocht in maart 2022, was die nog maar net weer opgeklommen naar eerste klasse.