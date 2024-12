2 matchen, 3 broers en 5 goals: de zotte zondag van de familie Esposito

Doet Sebastiano Esposito nog een belletje rinkelen? De 22-jarige Italiaanse aanvaller speelde tussen juli 2022 en januari 2023 op huurbasis bij Anderlecht. Esposito verdedigt nu de kleuren van Empoli en scoorde gisteren 2 keer in de Serie A. Geen uitzonderlijke prestatie, maar dat ook zijn 2 broers zondag trefzeker waren, zorgde toch voor een uniek familiemomentje.

Bij de familie Esposito zullen ze zondag niet geweten hebben waar ze eerst moesten kijken of wie ze eerst moesten feliciteren.

Het feestmaal begon met een dubbel salvo van Sebastiano (22). Hij nam de 0-1 en de 0-2 voor zijn rekening in de 1-4-zege van Empoli tegen Hellas Verona.

Sebastiano Esposito wordt door Inter verhuurd aan Empoli, nummer 9 in de Serie A. In het seizoen 2022-2023 werd de spits bij Anderlecht gestald, maar daar kon hij niet aarden en vertrok hij al na een half jaar.

Zijn jongere broer Francesco Pio (19) en oudste broer Salvatore (24) werden ook opgeleid bij Inter. Zij voetballen nu bij Serie B-club Spezia en wonnen zondag met 5-0 van Cittadella.

Je raadt het al: ook hun kanon zweeg niet. Francesco Pio opende de score, Salvatore zette de 3-0 en 4-0 op het scorebord.



5 goals in 2 matchen in de Serie A en Serie B verdeeld over 3 broers: bij de Esposito-clan kon hun zondag niet meer stuk.