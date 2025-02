Is dit het einde van het verhaal? En wie kan er nu wel/niet degraderen? Alle hamvragen over het competitieformat beantwoord

do 27 februari 2025 17:07

Verandering brengt vaak vragen met zich mee. Ook het nieuwe format van het Belgische voetbal. Welke ploegen kunnen er straks zakken? Waarom gaat het plots zo vaak over die belofteteams? En is dit echt het einde van het verhaal? Wij beantwoorden alle hamvragen.

Hoe wordt er gereageerd bij de verschillende clubs?

Een verhaal met winnaars en verliezers.



De uitkomst van de formatvergadering brengt gemengde gevoelens met zich mee. "Niemand stapt hier supergelukkig weg", was een veelzeggende quote van Lorin Parys, CEO van de Pro League.



Topclubs zoals Club Brugge en Anderlecht waren wellicht het minst ontevreden. Zij zien het aantal wedstrijden dalen - wat hun Europese ambities ten goede komt - en krijgen een vast aantal belofteteams in 1B. Bij de misnoegde partijen zitten vooral clubs die voorstander waren van de play-offs of tweedeklassers die tegen de verankering van de belofteploegen zijn.

Dit is de piste van de minste weerstand. Bert Sterckx

Van alle ontevreden partijen was Georges-Louis Bouchez, voorzitter van tweedeklasser Francs Borains, de meest uitgesprokene. "Ik denk dat deze beslissing een stap achteruit is voor het Belgisch voetbal", zei hij na de vergadering. "Deze beslissing toont het managementprobleem in ons voetbal aan: er wordt niet nagedacht over de ontwikkelingen en de verwachtingen van het overwegend jonge publiek." "We zien dat overal in Europa de competities zich vernieuwen. Wij hadden een heel goed model dat ons heeft toegestaan om stappen te zetten op het gebied van ranking en inkomsten. Maar nu gaan we weer de omgekeerde richting uit." Ook Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat toonde zich een koele minnaar van het nieuwe format. "De play-offs hebben altijd een speciale spanning gebracht - 'unscripted drama'. Nu krijgen we het tegenovergestelde." Onze journalist Bert Sterckx over het compromis: "Dit is de piste van de minste weerstand. Elke club heeft zijn eigen belangen die het wil verdedigen, waarbij er vaak op korte termijn wordt gedacht. Dit is het enige format waarvoor de profclubs dachten een meerderheid te vinden."

Waarom kunnen Beerschot en co plots wel zakken?

Euforie bij heel wat kelderclubs eerder deze week.



Toen de plannen van het klassieke format dinsdag lekten, was het de bedoeling om het format met 18 clubs volgend seizoen al in te voeren. Westerlo, STVV en Kortrijk rekenden zich rijk, terwijl Beerschot plots weer hoop mocht koesteren.



Alleen begonnen steeds meer actoren te twijfelen aan de juridische waterdichtheid van die ingreep. "Je kunt de regels toch niet wijzigen tijdens het spel?", klonk het logisch. Daarom beslisten de profclubs om van 2025/2026 een overgangsseizoen te maken en pas in 2026/2027 naar 18 clubs te gaan.



Dat betekent dus dat de spelregels voor de komende weken hetzelfde blijven. De nummer 1 uit de Relegation Play-offs is zeker van het behoud, de nummer 2 moet barrageduels spelen en 3 plus 4 zakken. Volgend seizoen wordt een overgangsjaar voor de Jupiler Pro League (volgens het huidige format) maar met aangepaste Relegation Play-offs waarin de nummers 13, 14 en 15 zeker zijn van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. De laatste in de Jupiler Pro League werkt nog barrages af tegen de winnaar van de Promotion Play-offs van de Challenger Pro League.



Wie kan er straks zakken in 1B?

Opmerkelijke situatie in de Challenger Pro League.



Doordat er volgend seizoen al 4 belofteploegen in 1B moeten uitkomen, geniet één team straks wellicht van een vangnet.



Want stel dat de U23 van Genk 15e (de voorlaatste plek, na de schrapping van Deinze) blijven en de U23 van KAA Gent promoveren vanuit amateur, dan zullen de Limburgers gerecupereerd worden dankzij het quotum.



Maar stel dat Seraing of Lommel straks voorlaatste wordt, dan moeten zij wél degraderen.

De huidige situatie onderin 1B.

In de toekomst kan een belofteploeg pas degraderen als ze op een degradatieplek staan en er een ander U23-team via de amateurreeksen de promotie heeft afgedwongen.

Uiteraard kunnen belofteteams nooit aanspraak maken op promotie naar eerste klasse, want anders zou er een belangenconflict kunnen ontstaan.

Ook de kampioenen uit de Vlaamse en Waalse hoogste amateurreeks zullen steeds blijven promoveren naar de Challenger Pro League, op voorwaarde dat ze de vereiste licentie halen. Indien de kampioen geen licentie haalt, zal de eerstvolgende hoogst gerangschikte club met een licentie promoveren.

Waarom zijn die belofteploegen zo belangrijk?

Clubs zien de integratie van hun belofteteams in 1B als de ideale manier om veel jeugdspelers (sneller) te laten doorstromen naar het hoogste niveau. Het recente verleden toonde al aan dat veel talenten bij Club Brugge, Anderlecht, Standard en Racing Genk de stap nu vlotter verteren dan vroeger. "Heel jonge spelers krijgen in 1B al vroeg de kans om te wennen aan de hoge intensiteit van het profvoetbal", klonk het recent nog bij Guilian Preud'homme, CEO van Club NXT. "Neem Joaquin Seys als voorbeeld: hij had al 40 profmatchen op de teller voor zijn debuut in de Jupiler Pro League. Onbetaalbare ervaring. De stap naar het eerste elftal is daardoor een pak kleiner geworden." Volgend seizoen zullen Anderlecht, Club Brugge, Racing Genk en KAA Gent normaal een belofteploeg in 1B hebben. Zij moeten daarvoor wel elk een premie van 1 miljoen euro betalen die verdeeld wordt over de andere tweedeklassers.

Wat vindt de rechtenhouder?

Zou er gevloekt geweest zijn bij DAZN?



De rechtenhouder van het Belgische voetbal kon de voorbije seizoenen uitpakken met het "Unscripted Drama" dat de play-offs van de Jupiler Pro League iedere keer opleveren.



Maar zonder play-offs daalt het aantal topwedstrijden en bestaat de kans dat de spankracht eveneens lager zal worden. "We hebben ons nooit gemoeid in het format debat en gaan dat ook nu niet doen", aldus Jan Mosselmans, Director Programming & Operations bij DAZN. "We zijn wel tevreden dat er eindelijk een beslissing is, dat we een overeenkomst met de Pro League nu kunnen tekenen en dat wij met de Pro League en de clubs opnieuw 5 jaar kunnen samenwerken."



Wat betekent dit voor de kalender?

Het seizoen in de Jupiler Pro League zal vanaf 2026-2027 een week later van start gaan dan de voorbije jaren het geval was en zal een klassieke winterstop van 14 dagen hebben. Zo kunnen clubs meer rust inbouwen én is er flexibiliteit voor de kalenderopmaak in functie van Europese wedstrijden. Europees spelende ploegen zullen hun wedstrijd uit de Jupiler Pro League op twee vaste momenten (play-offs van de voorrondes en voor de laatste poulewedstrijd) en één moment naar keuze na de groepsfase kunnen uitstellen. Een verzoek tot uitstel moet uiterlijk 48u na de bekendmaking van die relevante speeldata door UEFA worden ingediend bij de Kalendermanager Pro League, die onafhankelijk de beslissing neemt.

Is dit het definitieve einde van dit verhaal?