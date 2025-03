"Een contract is een contract": ex-voetbalbobo's Platini en Blatter blijven onschuld volhouden bij start van hoger beroep

3 jaar geleden stonden de voormalige voetbalbobo's Michel Platini en Sepp Blatter terecht voor een verdachte transactie uit 2011. Platini ontving toen een betaling van omgerekend 1,8 miljoen euro van de FIFA, bijna 9 jaar na zijn werk als adviseur.



Volgens de Zwitserse aanklager ging dat om "fraude, mogelijke verduistering of ondeugdelijk beheer van een onderneming, alsmede valsheid in geschrifte". In Zwitserland staat op zulke zaken een maximumstraf van 5 jaar.



Volgens Blatter had de Fransman recht op dat bedrag. En na 6 jaar onderzoek en een proces van 2 weken werden Platini en Blatter in juli 2022 vrijgesproken, maar de affaire betekende wel het einde van hun carrière.



Nog was de kous niet af. De Zwitserse federale aanklager ging in beroep tegen de vrijspraak en vroeg een "volledige annulering van de beslissing in eerste aanleg".



Tot donderdagavond zal het Hof van Beroep van het Strafhof Platini en Blatter opnieuw berechten. De uitspraak wordt verwacht op 25 maart.



Platini vertelde tijdens de korte hoorzitting vandaag "dat een contract een contract is". "FIFA was mij dit bedrag schuldig."



Blatter herhaalde op zijn beurt dat Platini "zijn geld waard is". Hij bevestigde dat tussen de twee een gentlemen's agreement bestond, zonder getuigen en zonder dat het werd opgenomen in de rekeningen van FIFA.



De aanklager vindt dat er sprake is van een "ongegronde betaling", verkregen door "slimme misleiding" van de interne controles van FIFA met valse verklaringen, het belangrijkste criterium voor fraude.