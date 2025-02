UEFA schorst omstreden Engelse scheidsrechter David Coote tot eind juni 2026

De Europese voetbalbond UEFA heeft de voormalige Premier League-scheidsrechter David Coote een schorsing tot eind juni 2026 opgelegd. Dat heeft de UEFA vrijdag bekendgemaakt. De 42-jarige Engelsman kwam de voorbije maanden veelvuldig in opspraak om verscheidene redenen.

David Coote werd begin december ontslagen door de Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), de organisatie verantwoordelijk voor de scheidsrechters in het Engelse voetbal.

De Engelsman had op 11 november een voorlopige schorsing gekregen, nadat een video opgedoken was waarin hij denigrerende opmerkingen maakte over voormalig Liverpool-coach Jürgen Klopp.

Enkele dagen later stelde de UEFA een onderzoek in nadat er in de pers beelden verschenen waren waarin hij een wit poeder snoof, naar verluidt tijdens het afgelopen EK in Duitsland.

Volgens de Europese voetbalconfederatie heeft Coote "de basisregels van fatsoenlijk gedrag geschonden en het voetbal in het algemeen en de UEFA in het bijzonder in diskrediet gebracht".

De Engelse scheidsrechter kreeg eind november daarbovenop nog een onderzoek naar corruptie aan de broek vanwege een mogelijk met opzet gegeven gele kaart aan een Leeds-speler.

Coote maakte eind vorige maand in een interview met The Sun bekend dat hij homoseksueel is. "Ik verborg dat ik homo ben en dat heeft geleid tot gedrag dat ik ten zeerste betreur", aldus Coote.