Overbodig of broodnodig? Sporza Daily buigt zich over geboorte van nieuw "uitdagend" volleybalformat

Na de BNXT League in het basketbal en de BENE-League in het handbal zet ook de volleyballiga een competitie met Nederland op poten. De BeNe Conference is geboren. Een goed idee of niet? Sporza Daily toetste de voor- en nadelen af. "Het Belgische volleybal kan meesurfen op de nieuwe schwung", klonk het.

Op de achtergrond werd vorige week beslist dat de volleybalcompetitie voortaan de BeNe Conference zal heten. Net zoals in het basketbal en het handbal gaat ook onze volleybalcompetitie in zee met Nederland.

Knack Roeselare ging gisteren winnen in Maaseik en staat zo op één zege van een nieuwe volleybaltitel. Morgen kan het die in het eigen Schiervelde binnenhalen.

"Wanneer de Belgische en de Nederlandse competitie afgewerkt is, spelen de eerste vier in de stand van elk land tussen februari en april nog een aparte nacompetitie", legt onze commentator Geert Heremans uit.

Eerst even een korte heropfrissing: wat houdt die BeNe Conference precies in?

"Het Belgisch volleybal kan hier van profiteren. In het verleden is al gebleken dat het moeilijk was een competitie met 12 Belgische teams te vormen. Dan is het goed dat er aan andere initiatieven gedacht wordt om toch te kunnen groeien."

Er zijn natuurlijk al voorbeelden te vinden in andere sporten. In de basketbalcompetitie bestaat zo al enkele jaren de BNXT league. Is daar gebleken dat het werkt?



"Er zijn op dat vlak nog niet veel studies geweest, in dat opzicht hebben wij als onderzoekers nog wat werk voor de boeg", legt Thomas Peeters uit. Hij is econoom aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam.

"Het grote pijnpunt in deze sport is dat er weinig geld gepuurd wordt uit tv-rechten, zeker in vergelijking met voetbalcompetities. Het is moeilijk om in te schatten waar de economische meerwaarde gehaald zal worden."