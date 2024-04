Maaseik begint met statement aan finale tegen Roeselare: "Dit is ander Maaseik omdat we nu allemaal fit zijn"

vr 19 april 2024 11:26

Maaseik is goed begonnen aan de best-of-5-volleybalfinale met een overtuigende thuiszege tegen Roeselare (3-1). "We spelen heel gretig, onze side-out draait heel goed", stelt hoofdaanvaller Jolan Cox. Roeselare panikeert niet: "We zitten op hetzelfde niveau, op een paar puntjes kan het kantelen", verwoordt aanvaller Simon Plaskie.

Maaseik benutte optimaal zijn thuisvoordeel en maakte een statement in de STEENGOED Arena: hier kom je niet winnen. "We spelen heel gretig en laten niets zomaar vallen. Dat is heel belangrijk in zulke wedstrijden", weet Cox.



Dat toonde Maaseik in de 2e set, die was kantje boord. Maaseik won pas na 6 setballen met 31-29. "We stonden 4 of 5 punten achter. We komen punt per punt netjes terug en dat moet in zo'n wedstrijd. Het is nooit gedaan. Elke set is belangrijk. Het maakt niet uit hoe je ze wint, als je ze maar wint."



Wat was het verschil gisteravond? "Wij waren misschien iets gretiger in defense en onze side-out draait gewoon heel goed." Side-out betekent dat de ploeg die de service ontvangt het punt probeert te maken. Cox bedoelt dus dat Roeselare moeite had om te breaken en dat de receptie bij Maaseik heel goed lukt.

Maaseik in polepositie? Met één zege ben je niks, we moeten nog 2 keer winnen. Jolan Cox

De 32-jarige hoofdaanvaller is een uitblinker in het Limburgse geheel. Heeft hij ooit al zo goed gespeeld als dit seizoen? "Dat denk ik wel", klinkt het zelfbewust. "Ik ben daar niet mee bezig. Ik wil nu gewoon de matchen winnen."



Een paar maanden geleden was het nog anders, maar nu lijkt Maaseik wel in polepositie te liggen voor de titel. Het dwong het thuisvoordeel af voor de titelplay-offs én won de eerste titelmatch overtuigend.



Hoe voelt Cox dat aan? "Polepositie is kort door de bocht, denk ik. In het begin van het seizoen zei iedereen dat we niet meededen. Met 1 zege ben je niks. We moeten nog 2 wedstrijden winnen. Liefst zou ik er ook eentje in Roeselare gaan winnen. Maar dat is natuurlijk niet zo voor de hand liggend."



Zaterdag is de volgende partij al, op Schiervelde. "Het is nu volle focus op recovery, zodat we fit aan de tweede wedstrijd kunnen beginnen."



"We zijn nu ook allemaal fit en dat maakt dat we nu een ander Maaseik hebben dan in het begin van het seizoen."

Simon Plaskie (Roeselare): "Thuisploeg heeft iets meer druk"

Bij de tegenstander had Simon Plaskie geen moeite om toe te geven dat Maaseik iets beter was dan Roeselare in match 1. "Maaseik speelt al weken sterk, maar wij speelden op zich ook niet slecht. We lieten wel hier en daar wat kansen liggen."



"Zij pakken veel defense en maken daar veel punten op. Dat is hun sterkte momenteel. Zij maken de punten af, wij hebben soms ook wat pech. Maar je ziet toch ook dat het verschil heel klein is. Als bepaalde punten naar ons toe kantelen, kan het resultaat heel anders worden."



"De tweede set toonde dat we allebei op hetzelfde niveau zitten. We moeten als groep positief blijven, we hebben een heel seizoen heel mooi gepresteerd, ook in Champions League. Daar moeten we ons aan optrekken. We weten dat we het kunnen."



Het thuisvoordeel zou belangrijk kunnen zijn. Dit seizoen won Maaseik zijn 3 thuisduels en Roeselare zijn 2. "Klopt. Maar het is niet makkelijk om thuis te winnen. Daardoor heeft de thuisploeg altijd wat meer druk. Ik denk dat het match per match zal worden, het maakt niet uit of het uit of thuis is. Zowel wij als Maaseik zullen elke match moeten vechten."