LIVE: Boufal laat dubbele marge liggen, Union geeft op slag van rust nog voorsprong weg tegen Nice

Naar tussenronde?

Met een goed resultaat hoopt coach Sébastien Pocognoli om "de dingen in een positief daglicht te zien" bij de Brusselaars. Union bezet met 5 punten de 24e plek in het klassement, de laatste stek die recht geeft op een ticket voor de tussenronde van de tweede Europese beker.



Toch wil Pocognoli niet te veel rekenen. "Ik ben nooit goed geweest in wiskunde", bekende hij. "We gaan morgen proberen de drie punten te pakken om onszelf in een zo goed mogelijke positie te brengen voor de laatste twee wedstrijden."



"Ik denk dat het heel moeilijk is om een vereist aantal punten te noemen, omdat het afhangt van de resultaten van de andere ploegen die op dezelfde positie staan als wij. Morgen kan een goed resultaat ons helpen om de dingen positief te bekijken."