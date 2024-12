Het toonbeeld dat Luca Brecel lekker in zijn vel zit. De Belg moest zich tegen Ding uit een benarde situatie spelen in het vijfde frame. De Chinees had een snooker beet op geel. Een harde knal en een raar contact met de lange band later ontsnapte onze landgenoot zowaar. Met een kamerbrede glimlach en applaus tot gevolg op de Scottish Open.