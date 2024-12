EuroLeague: Meesseman en Allemand leiden Fenerbahçe naar 7 op 7 in groepsfase

Fenerbahçe wint ook zijn laatste groepsmatch en behoudt perfect rapport

Groepswinst hadden Emma Meesseman en Julie Allemand al op zak bij Fenerbahçe, nu mogen ze daar ook nog een perfect rapport bijsteken.



In hun laatste groepswedstrijd wonnen onze landgenotes met ruime cijfers van Polkowice: 90-61. Dat was de 6e overwinning op rij in de EuroLeague voor de titelverdediger.



In de heenmatch had Fenerbahçe het nochtans moeilijk tegen de Polen (88-90), maar deze keer werd het eenrichtingsverkeer. Aan de rust stond het al 54-31, na een buzzer-beater vanaf de middellijn van Atkins.



Na de pauze drukte de thuisploeg nog wat door, in het vierde kwart nam het wat gas terug. Meesseman was andermaal van goudwaarde met 13 punten, 7 rebounds en 9 assists. Ook Allemand deed haar ding met 8 punten, 2 rebounds en 3 assists.



De tweede fase van de EuroLeague wordt gespeeld in twee poules van zes teams, die hun punten uit de eerste fase behouden. 'Fener' komt samen met groepsgenoten Zaragoza en Polkowice terecht in groep F. Daar treft het Valencia, Praag en Venetië, de beste drie uit groep D van de eerste fase.