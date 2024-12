Geen medaille, wel Belgisch record: Lucas Henveaux valt net naast podium op het WK Kortebaan

Nét niet voor Lucas Henveaux. De Belgische zwemmer leek in de finale van de 400 meter vrije slag op het WK kortebaanzwemmen lang op weg naar zilver of brons, maar in de laatste meters werd hij nog voorbijgevlogen door zijn concurrenten. Zijn tijd van 3'36"71 was wel goed voor een vierde plaats en een Belgisch record.

Vanmiddag had hij plots zijn kans geroken.



Lucas Henveaux plaatste zich als derde (in een tijd van 3'37"87) voor de finale van de 400 meter vrije slag op het WK kortebaanzwemmen in Boedapest.



Medaillekansen, dus?



En ook in de finale acteerde onze landgenoot sterk. Na een mini-inhaalrace van een viertal lengtes verdedigde hij zijn tweede plaats lang met verve.



Toch waren de laatste 100 meter er te veel aan voor de Belgische zwemmer. Hij viel met een uiteindelijke tijd van 3'36"71 nog terug naar de vierde plaats, maar scherpte het Belgische record wel opnieuw aan.



De zege ging naar Elijah Winnington in 3'35"89. De Australiër bleef twee Amerikanen voor: Carson Foster en Kieran Smith, die beiden in dezelfde tijd eindigden.

Henveaux komt in Boedapest zondag ook nog in actie op de 200m vrije slag. Voor de Luikenaar is het zijn derde internationale kampioenschap dit jaar, na het WK langebaan in Doha en de Olympische Spelen in Parijs.

In Doha bereikte hij de finale van de 400m vrije slag, waarin hij als 5e eindigde. Op de 200m (11e) werd hij uitgeschakeld in de halve finales, op de 800m (19e) in de reeksen.

In Parijs eindigde zijn avontuur op de 200m (11e) ook in de halve finales, op de 400 en 800m (12e en 19e) raakte hij niet door de reeksen.