"Zoiets hou je liever binnenskamers": Jonas De Roeck was "verrast" na opvallende uitspraak Alderweireld

"Eerlijk, ik was wel verrast", vertelde De Roeck. "Dit zijn toch zaken die je liever binnenskamers houdt, maar misschien was hij nog emotioneel na de wedstrijd."

De uitspraak van Toby Alderweireld na de wedstrijd tegen Charleroi is allerminst onopgemerkt gebleven. Iedereen vroeg zich luidop af: was het kritiek op zijn coach, Jonas De Roeck?

Antwerp verloor met 1-3 van Charleroi en presenteerde zich onherkenbaar tussen de lijnen. Om de daaropvolgende uitspraak van zijn kapitein geen eigen leven te laten leiden, ging De Roeck meteen in gesprek met hem.

"Ongemakkelijk was het niet", schudt De Roeck met zijn hoofd. "Het was een normale babbel tussen speler en trainer. Een gesprek dat meerdere keren per week plaatsvindt. We hebben ook beiden gezegd wat moest gezegd worden."

"Alleen waren de omstandigheden nu inderdaad wat anders, dit was ook nog nooit gebeurd. Het allerbelangrijkste is dat we hier beiden nu lessen uit trekken."



De Roeck repliceerde dit weekend al door te laten doorschemeren dat het niet louter aan de tactiek lag. "Dat was toch duidelijk?", herhaalde hij nu. "Het was een van de weinige offdays die we gehad hebben, maar we moeten dat ook durven toe te geven en er niet onnozel over doen."

"Het is nu zaak om morgen tegen Mechelen te tonen tot wat we wél in staat zijn", sloot hij af.