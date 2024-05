Badmintonners Lianne Tan en Julien Caraggi zijn zeker van olympisch ticket

De Belgische delegatie voor de Olympische Spelen in Parijs breidt alsmaar uit. In het badminton zijn nu ook Lianne Tan en Julien Caraggi zeker van een olympisch ticket. Beiden kwalificeren zich via de olympische ranking. "Het is een onbeschrijflijk gevoel, het was een lang en zwaar jaar", reageert een gelukkige Tan.