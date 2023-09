Badmintonner Julien Carraggi (23) jaagt olympische droom na: "Top 32 van de wereld is het volgende doel"

Carraggi is de nummer 45 van de wereld en heeft enkele sterke maanden achter de rug her en der in de wereld. Maar in Leuven was de Deen Mads Christophersen (BWF-61) met 21-18 en 24-22 te sterk.



De 23-jarige Brusselaar wil de top 32 halen van de wereld, want dan mag hij als reekshoofd meedoen aan de belangrijkste toernooien ter wereld.



Carraggi doet er alles aan om die stap te zetten, want Parijs 2024 is dan een logisch gevolg. "Al van kindsbeen af droom ik van de Olympische Spelen."



Hij wordt de next big thing in de Belgische badmintonwereld genoemd, nu Yuhan Tan (36) gestopt is en Lianne Tan (32) straks wellicht naar haar laatste Spelen trekt. "Ik zeg dat zelf niet graag, maar het is wel plezant om te horen", blijft hij bescheiden.



"Als de buitenwereld zegt dat ze veel progressie zien, geeft me dat wel extra motivatie om verder te doen zoals ik bezig ben."