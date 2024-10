De treffers in de eerste zege van Beerschot en de vijf in de Limburgse derby: alle goals van speeldag 11

Beerschot heeft eindelijk wat te vieren in de Jupiler Pro League. Met twee goals tegen Anderlecht sleepte de promovendus zowaar zijn eerste zege in de wacht. Ook Club Brugge trof twee keer raak, in de Limburgse derby waren er 5 treffers te zien. Bekijk alle doelpunten van speeldag 11 op een rijtje.