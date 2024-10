BJK Cup - Wim Fissette bekampt China zonder Mertens of Minnen, 1e selectie voor Vandromme (16)

Fissette rekent op Hanne Vandewinkel (WTA-216), Marie Benoit (WTA-220), Sofia Costoulas (WTA-283), Ysaline Bonaventure (WTA-915) en Jeline Vandromme (WTA-1.414/9e bij junioren) "We kozen bewust voor een mix van jong talent en ervaring", reageert Fissette, kersvers coach van de Poolse Iga Swiatek, in het persbericht van Tennis Belgium. In april verloor België in de VS, toen ook zonder Mertens en Minnen. Vandewinkel (20) en Costoulas (19) speelden er allebei wel een beresterke enkelpartij. "Hanne en Sofia hebben in de VS bewezen dat ze onder druk kunnen presteren en groeien in een teamomgeving, wat belangrijk is in deze competitie", licht Fissette toe.

Opvallende naam in de selectie is Jeline Vandromme, 9e op de wereldranglijst in het enkelspel bij de junioren. Zij staat voor haar debuut bij Team Belgium.



"Ze is een ontzettend talentvolle speelster met een veelbelovende toekomst en we willen haar nu al laten kennismaken met het unieke gevoel van een landencompetitie."



Vandromme won dit jaar de prestigieuze Astrid Bowl in Charleroi, in 2023 won ze de Masters U16 in Monaco. Momenteel staat ze in de halve finales van de ITF World Tennis Tour Junior Finals in China.



"Om deze jonge garde te ondersteunen, hebben we opnieuw Marie (29) in het team, die een uitstekend seizoen achter de rug heeft", gaat Fissette verder.



"Daarnaast is Ysaline (30) na een jaar afwezigheid opnieuw bij de ploeg. Ysaline is volop aan het trainen en staat bekend om haar inzet en strijdlust als ze voor België speelt. Die mentaliteit zullen we zeker kunnen gebruiken tegen een sterke tegenstander als China."



"We reizen dus af met een jonge en gedreven ploeg. Hoewel we weten dat China een zware tegenstander is, gaan we strijden voor elk punt."