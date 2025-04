Extra medaillekans? België vaardigt op EK judo voor het eerst ploeg af voor gemengde competitie

Judo, een individuele sport? Het groepsgevoel in de Belgische ploeg wordt alvast aangezwengeld door voor het eerst deel te nemen aan de gemengde teamcompetitie op het EK in Montenegro (23-27 april). "We staan te popelen. Het is nog eens een extra kans om te vechten", klinkt het. En een extra medaillekans?

België zakt volgende week met maar liefst 10 judoka's af naar Podgorica en kan dus voor het eerst een team afvaardigen voor de gemengde competitie. Daarin zullen drie mannen (-73 kilogram, -90 kilogram en +90 kilogram) en drie vrouwen (-57 kilogram, -70 kilogram en +70 kilogram) de Belgische kleuren verdedigen. Alle judoka's kunnen in de teamcompetitie in actie komen, zolang ze maar onder het toegestane gewicht blijven. Wie voor ons land aantreedt, beslissen de bondscoaches later. "We geloven dat we een competitief team kunnen opstellen, anders zouden we niet meedoen", zegt technisch directeur Koen Sleeckx.

Door samen te trainen en als één team te denken zal het niveau van het Belgische judo stijgen. Toma Nikiforov

Of speerpunt Matthias Casse zal worden ingezet, valt nog af te wachten. "Maar ik ben wel enthousiast over de gemengde competitie", zegt hij. De Antwerpenaar komt individueel uit in de klasse tot 81 kilogram, maar zou dan in de teamcompetitie in de -90 moeten kampen. "Het is fijn dat we als Belgisch team kunnen deelnemen. Hopelijk met succes." Ook Jorre Verstraeten (-60 kg) zal wellicht op de reservebank blijven zitten, aangezien het in de teamcompetitie over veel zwaardere tegenstanders (-73 kg) zou gaan. "Maar het is leuk dat we eindelijk eens als team kunnen deelnemen", zegt hij. "We staan te popelen. Het is nog eens een extra kans om te vechten en dat vindt iedereen leuk." En ook een extra medaillekans? "We hebben een sterk team en kunnen zeker mikken op een medaille", aldus Verstraeten. Of is een medaille gewoon bijzaak? Toma Nikiforov vindt dat het "de groepssfeer alleen maar ten goede komt. "Door samen te trainen en als één team te denken zal het niveau van het Belgische judo stijgen. Ik ben benieuwd naar ons resultaat."

De Belgische selectie