EuroLeague: Meesseman en Allemand zetten nu ook Zaragoza makkelijk opzij

Fenerbahçe maakt het verschil al in het eerste kwart tegen Zaragoza

De basketvrouwen van Fenerbahçe - met Meesseman en Allemand - hebben ook hun 2e wedstrijd in de EuroLeague tot een goed einde gebracht. De titelverdedigers waren na het eerste kwart al klaar met Casademont Zaragoza.



Met 14 punten was het verschil dan al gemaakt. In de andere 3 kwarten ging het wat gelijker op. Uiteindelijk werd het 84-64.



Meesseman werd topschutter met 22 punten. Ze gaf ook nog 4 assists en plukte 7 rebounds in 26 minuten. Allemand stond 25 minuten op het parket en gaf 5 assists. Ze was ook goed voor 9 punten.