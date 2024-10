Met CL-kraker tegen AC Milan als uitschieter: dit zijn deze week de Belgische uitdagingen in Europa

Van 't Kuipje naar San Siro. Na de nipte competitiezege tegen Westerlo mag Club Brugge zich opmaken voor een pittige Champions League-opdracht tegen AC Milan. Afspraak op dinsdag om 18.45 uur.

De nul is in het kampioenenbal alvast van het bord na de deugddoende 0-1-overwinning tegen Sturm Graz. Voor Club Brugge althans, want AC Milan staat na 2 CL-wedstrijden wel nog puntenloos.



Terwijl Club zijn openingswedstrijd verloor tegen Borussia Dortmund (0-3), ging Milan al twee keer voor de bijl tegen Liverpool (1-3) en Leverkusen (1-0). En of de Milanezen belust zullen zijn op revanche.