Wim De Paepe schrijft geschiedenis als eerste wereldkampioen G-triatlon van België

De Belgische G-triatleet Wim De Paepe heeft de kroon op een mooi seizoen gezet: de 39-jarige atleet was in Torremolinos, Spanje, de beste op het WK sprint in de categorie PTS2. De Paepe werd vorige maand 5e op de Paralympische Spelen in Parijs en 3e op het EK in Vichy. Hij is de eerste Belg die wereldkampioen G-triatlon wordt.