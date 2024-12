In schoonheid afgesloten: Claire Michel eindigt triatloncarrière met winst in Ironman 70.3 van Indian Wells

Claire Michel (36) heeft haar gerenommeerde triatloncarrière afgesloten met een triomf op de Ironman 70.3 in Indian Wells, Californië.

Het was haar eerste en laatste deelname aan een wedstrijd over de middellange afstand (1,9 km zwemmen, 90 km fietsen, 21,1 km lopen). De Brusselse, die vooral bekend is van de korte afstand, toonde in haar slotrace dominant als vanouds.



Michel nam meteen het initiatief in de race. Na een sterke zwemproef kwam ze als derde uit het water, slechts drie seconden achter de Amerikaanse Rachel Zilinskas. Tijdens het fietsen nam ze resoluut de leiding, waarna ze zich strategisch spaarde en een klein groepje concurrentes liet terugkomen.

Maar op het afsluitende halve marathononderdeel was Michel onaantastbaar. Met een imponerende looptijd van 1u22'08" finishte ze in een totaaltijd van 4u10'59", ruim vóór de Amerikaanse Erika Ackerlund (4u14'12") en Annamarie Strehlow (4u17'26").



“Dit was de perfecte afsluiting van mijn carrière,” zei Michel na afloop. Vanaf 1 januari gaat ze aan de slag als technisch directeur bij de Ligue Francophone de Triathlon (LF3).



Bij de mannen greep Bart Aernouts net naast het podium in Indian Wells. De ervaren triatleet, die als negende begon aan de halve marathon, liep met een knappe tijd van 1u13'18" vijf concurrenten voorbij, maar moest met een vierde plaats (3u45'58") genoegen nemen.

De Amerikaan Morgan Pearson won de wedstrijd in 3u42'26", gevolgd door landgenoot Matt McElroy (3u44'13") en Louis Woodgate (3u45'41"). Christophe De Keyser eindigde als negende (3u50'13").