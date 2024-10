Op zoek naar dominante figuren in het veldrijden: "Fem van Empel moet zich heruitvinden"

Spanning troef in het veldrijden. In een sport die vaak gedomineerd wordt door enkelingen, lijken de machtsverhoudingen in het begin van dit seizoen toch heel wat dichter bij elkaar te liggen. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen - waar het vooral zoeken is naar de beste Fem van Empel. "Ik ben benieuwd of ze dit zelf kan oplossen", klinkt het bij onze commentator Paul Herygers.

"Ik had gedacht dat ze dit jaar weer losjes 15 crossen zou winnen, maar wat ze vandaag heeft meegemaakt ... Ik wil wel eens zien of ze dat volgende week al heeft rechtgezet."

Vorig jaar leek ze bij momenten onverslaanbaar, maar dit seizoen gaat het toch iets minder vanzelfsprekend voor Fem van Empel . Oké, het seizoen is nog pril en de Nederlandse wereldkampioene won al in Beringen, maar daar moest haar voornaamste concurrente Ceylin del Carmen Alvarado passen met materiaalpech. Diezelfde Alvarado klopte Van Empel dit weekend in Ruddervoorde wel op waarde.

"Vandaag is ze echt op waarde geklopt", ging Herygers voort. "Ze heeft tien keer de kans gehad om dat kleine gaatje te dichten, maar dat is haar nooit echt 100% gelukt. En uiteindelijk is dat ook fout gelopen."



"Dus, alle lof voor Alvarado die alles heeft moeten trotseren. Ook Fem van Empel. Want die heeft eigenlijk al alles gewonnen, maar nu is er toch een mankementje opgetreden."



"Ik ben benieuwd of ze dat zelf kan oplossen." Komend weekend volgt misschien al het antwoord van de wereldkampioene in Heerderstrand of Overijse.

De Nederlandse was zelf niet al te ontgoocheld in Ruddervoorde. "Ik had niet helemaal mijn dag vandaag. Te weinig concentratie, dus dat is een werkpuntje", zei Van Empel.

"Een verklaring voor dat mindere gevoel? Dat kan altijd gebeuren, ik ben ook maar een mens en kan niet alles winnen. Ik verricht nu wat meer arbeid, dus misschien ben ik iets minder fris. Maar dat neemt niet weg dat Ceylin verdiend heeft gewonnen."