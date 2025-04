Wout van Aert kan sprintnederlaag tegen Evenepoel plaatsen: "Hij versmachtte me in het laatste uur"

kalender vr 18 april 2025 17:36

Het heeft opnieuw niet mogen zijn voor Wout van Aert. Hij was er net als de afgelopen weken dicht bij, maar in een sprint met twee moest hij de duimen leggen voor Remco Evenepoel. "Het was geen cadeau in zijn wiel", zocht Van Aert naar een verklaring.

Geen eerste zege van het seizoen voor Wout van Aert. Samen met Remco Evenepoel dynamiteerde hij de Brabantse Pijl, maar in de sprint werd Van Aert geklopt door de olympische kampioen.



"Natuurlijk hoopte ik te winnen", vertelde Van Aert achteraf. "Zeker in deze situatie, maar ik had niets meer. Remco versmachtte me in het laatste uur. Het was al moeilijk om aan te blijven hangen."



Toch is Van Aert niet al te teleurgesteld. "We wilden meer en ik hoopte hem te kloppen, maar een sprint na een race zoals deze is niet hetzelfde."



"Ik hoopte vooral dat het op de laatste klim zou stilvallen, zodat het een explosievere sprint zou worden, maar stiekem bleef Remco hard rijden en werd het een lange inspanning. In de laatste ronde voelde ik dat Remco sterker was."



Ik zou graag een antwoord geven op de vraag waarom mijn sprint ontbreekt dit voorjaar. Wout van Aert