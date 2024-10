Ruddervoorde is van Ceylin Alvarado: in spannende strijd wint ze al 4e keer eerste manche Superprestige

Ceylin Alvarado heeft de eerste Superprestige-veldrit van het seizoen gewonnen. De Nederlandse bleek, net als vorig jaar, in een spannend slot net een tikkeltje sterker in Ruddervoorde. Fem van Empel sprintte nog voorbij een misnoegde Lucinda Brand naar plek 2.

Na de perfecte start in Beringen waren alle ogen gericht op Fem van Empel, maar de wereldkampioene had niet haar dagje in Ruddervoorde. Zelfs haar ploeg wist niet waarom ze in de eerste ronde al van fiets wisselde.

Het gaf Lucinda Brand de kans om al even alleen weg te snellen. "Ze moet de cross in handen nemen", knikte ploegleider Sven Nys goedkeurend vanaf de zijlijn.

Ceylin del Carmen Alvarado, die haar start wat had gemist, moest een pittige versnelling plaatsen om Brand tot de orde te roepen. Van Empel en Sara Casasola glipten mee, waardoor een kwartet voorin ontstond.

Van Empel kon even haar landgenotes verrassen met een versnelling, maar dan was de tweede tempoverhoging van Brand even later succesvoller. Opnieuw ging een kwieke Alvarado op zoek naar de Nederlandse kampioene, nu zonder Van Empel in haar zog.

Alvarado won het sprintje richting de zandbak en had geluk dat Brand niet kon profiteren van een slippertje in een van de laatste bochten. De winnares van de Superprestige vorig jaar snelde er weer vandoor en won voor de 4e keer in Ruddervoorde.

Lucinda Brand gaf haar poging om Alvarado in te lijven in de slotmeters te vroeg op, want Van Empel sprintte haar nog voorbij naar de 2e plek. Hetzelfde podium als in Beringen, maar een andere volgorde.