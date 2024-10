Gustaf Nilsson reist niet mee met Club Brugge naar Milaan voor Champions League-duel

Geen Gustaf Nilsson

Gustaf Nilsson is niet opgenomen in de kern van Club Brugge voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen AC Milan. Zijn naam ontbreekt in de selectie die blauw-zwart maandagmorgen vrijgaf op de teamwebsite.



De 27-jarige Nilsson sukkelt nog steeds met een ontsteking aan de achillespees die hem al enkele weken parten speelt. Hij miste eerder deze maand al de verplaatsing in het kampioenenbal naar Sturm Graz (0-1) en de competitieduels tegen zijn ex-ploeg Union Sint-Gillis (1-1) en Westerlo (1-2-winst).