Zoontje Vertonghen bij "vijand", juichen in badjas en voorzitter in verdediging: deze beelden uit de JPL zag u nog niet

Een hoogstaande speeldag was het tussen de lijnen niet altijd, maar in de rand van het sportieve speelden zich wel enkele bijzondere taferelen af in de Jupiler Pro League. Van een verzoening tussen vader en zoon tot een heet standje in Standard: deze beelden wilden wij jou niet weerhouden.

Vertonghen junior

Het verkeerde kleur paars?



Een opvallend moment voor de wedstrijd tussen Beerschot en Anderlecht. Jan Vertonghen gaat even dollen met een jeugdspelertje die mag oplopen aan de hand van Beerschot-kapitein Ryan Sanusi.



Wat blijkt: het is zijn zoontje - die net zoals zijn vader vroeger in de jeugd bij Beerschot speelt. De twee dollen een momentje en ook later is Vertonghen junior met een grote glimlach langs de lijn te zien.

Heet standje in Standard

Het beste van twee werelden combineren? Dat kon dit weekend in Standard.



Door een stunt van de thuisploeg kregen enkele supporters de kans om de wedstrijd vanuit een sauna langs de lijn te volgen.



Omdat het zicht niet ideaal was in de houten cabine kwamen de gelukkigen ook vaak buiten piepen. Al was dat opvallend genoeg met een badjas aan. Dat leverde deze opmerkelijke juichtaferelen op.

