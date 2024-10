Genk-coach Fink beleefde emotionele Limburgse derby na overlijden moeder: "Apprecieer steun enorm"

Een woelige week eindigde met een emotionele rollercoaster op het veld. Thorsten Fink verloor afgelopen dinsdag onverwacht zijn moeder. In Genk werd een minuut stilte gehouden als eerbetoon, de Duitse coach kreeg ook steun bij concullega Mazzu. "Het was moeilijk voor me, maar de Limburgse derby is een belangrijke wedstrijd", deelde Fink.

Een gebaar dat Fink enorm apprecieerde. "Hij stuurde me zelfs al een bericht voor de match. Bedankt daarvoor", antwoordde de Duitser.

"Voor ik mijn analyse van de match geef, wil ik mijn collega een hart onder de riem steken. Ik weet ongeveer hoe hij zich voelt op dit moment. Dat is niet makkelijk", deelt de T1 van STVV , die zijn moeder verloor in 2021.

Het belangrijkste is dat we de zege over de streep trokken voor de fans.

"De wedstrijd begon met een bijzonder emotioneel moment. Het was moeilijk voor me", geeft Fink toe.

"Maar de Limburgse derby is een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. We konden de derby al drie jaar niet winnen."

Dat deed Genk dit jaar wel. Zo beleefde Fink een deugddoende zege, al werd het nog bibberen in het slot.

"We controleerden de match, al kregen we het erg moeilijk na de 3-2. Plots hadden we veel te verliezen met een jonge groep. Die moet leren omgaan met dit soort situaties."

"Maar het belangrijkste is dat we de zege over de streep trokken voor de fans", besluit de coach.