Wondervrijschoppen Rice dienen Real Madrid ontluisterende nederlaag toe, Courtois voorkomt nóg erger tegen Arsenal

Sensatie in Londen. Met dank aan twee fenomenale vrije trappen van Declan Rice heeft Arsenal een ontluisterend Real Madrid een stevige 3-0-nederlaag toegekend. Thibaut Courtois was eigenlijk de enige die nog erger voorkwam.

Dit Champions League-duel gaat voor eeuwig de geschiedenis in door het wonder van Declan Rice. Voor dinsdagavond had de Engelse international nog nooit een vrijschop gescoord. Tegen Real Madrid deed hij dat plots twee keer in een tijdspanne van twaalfminuten. En vooral... hoé. In minuut 58 vloerde Rice de tot dan uitstekende keepende Courtois een eerste keer met een geweldige krulbal - Roberto Carlos zou fier zijn - in de korte hoek.

Bij een volgende vrijschop was het wéér raak. Dit keer ramde Rice de bal in de verste winkelhaak. Simpelweg onhoudbare bal - bij een doelman als Courtois zegt dat alles over de kwaliteit van de vrije trap. Het Emirates Stadium verkeerde in extase na de twee heerlijke treffers tegen de Koninklijke.

Dat het op dat moment máár 2-0 stond, was trouwens te danken aan Courtois.



Als enige bij Real acteerde de Rode Duivel op niveau met een handvol uitstekende saves. Maar zijn ploegmaats? Het grote niets. Zelden hebben we de Koninklijke zo ongevaarlijk gezien op het kampioenenbal. Verder dan een schotje naast van Mbappé net na rust kwam de Spaanse landskampioen niet.



Tekenend was ook de vaststelling dat Real in totaal ruim 12 kilometer minder liep dan de Gunners. Was het van niet willen of niet kunnen na drukke maanden?



Arsenal trok er zich niks van aan en bleef ook na de wondergoals van Rice doorstomen.



Trossard - ingevallen in minuut 74 - lag amper enkele tellen na zijn entree aan de basis van een derde treffer. Onze landgenoot had een belangrijke voet in de aanval die door de opengebloeide noodspits Merino perfect in de hoek geduwd werd.



3-0 en uit frustratie pakte Camavinga nog rood in de extra tijd.



Real zal volgende week meer dan één mirakel nodig hebben in Bernabeu om dit nog recht te trekken.