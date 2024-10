Leider Genk klopt 10-koppig STVV in spektakelrijke Limburgse kraker met 5 goals en 2 rode kaarten

Racing Genk is de ploeg van Limburg. Het klopte in de altijd beladen regioderby Sint-Truiden met 3-2. Na een kwartier verloren de bezoekers Taniguchi met rood, waarna Tolu snel 1-0 maakte. De 2-0 van Steuckers op het half uur deerde STVV niet. Het bleef moedig spelen met nog 2 goals van Bertaccini. Gelukkig voor Genk scoorde El Ouahdi tussendoor. Op het eind pakte Brahimi ook nog rood voor STVV.

Na vier gelijke spelen op rij krijgt de Limburgse derby eindelijk opnieuw een winnaar. De laatste zege in de derby dateerde van 13 maart 2022, toen STVV met 0-1 kwam winnen in Genk

In moeilijke omstandigheden maakte Adriano Bertaccini het de Genk-defensie toch knap lastig. Met zijn twee doelpunten hield de jonge Belg STVV eigenhandig in de wedstrijd. De kwieke aanvaller zit momenteel al aan 6 doelpunten, slechts eentje minder dan topschutter Tolu.

Hoewel voor de aftrap al het nodige vuurwerk weerklonk, kregen we op het veld geen al te verschroeiende start te zien. Beide teams keken de kat uit de boom, tot het einde van het eerste kwartier naderde.

Matte Smets hield een gemaakt doelpunt van Ito eerst nog van de lijn. Aan de overkant werkte de ongelukkige Taniguchi niet veel later Tolu tegen de grond net buiten de zestien. STVV meteen met een man minder.



3 minuten later stond de 1-0 al op het bord. Bonsu Baah trok de bal vanop links blindelings richting de tweede paal, waar Tolu zijn zevende van het seizoen in een leeg doel deponeerde.



De bezoekers kregen geen voet aan de grond en op het halfuur was het dan ook uitgerekend Jarne Steuckers die de voorsprong tegen zijn ex-team verdubbelde.