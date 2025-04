"Er staan ons mooie dingen te wachten": Red Flames krikken vertrouwen op met potje "stressen" richting stunt

Uit een dal geklauterd. En hoe. De Red Flames zweven even op een wolk na de straffe revanche tegen Engeland. Een die welkom was voor het vertrouwen van de groep onder Gunnarsdottir. "Wij geven nooit op, dat staat vast", klinken de uitgelaten reacties bij de Belgen.

"Ik ben blij dat ik de ploeg kan helpen met een goal, maar dit is een teamprestatie. Het is geweldig om deel uit te maken van deze groep. Er staan ons mooie dingen te wachten. Wij geven nooit op, dat staat vast."

"Het was een kwestie van de juiste mindset vinden en erin geloven", gaat Vanhaevermaet voort. "We hebben besproken waar de pijnpunten liggen. Onze coach hamert erop dat we het kunnen als we erin geloven. Dat hebben we vandaag bewezen."

"Dit was een fantastische avond."

We hebben de juiste mentaliteit getoond.

Ook Tessa Wullaert, die meteen het verschil maakte bij haar rentree, staat te glunderen.

"We hebben de juiste mentaliteit getoond", zegt een trotse kapitein. "We stonden ook goed en kwamen terecht 3-0 voor. Na deze prestatie zijn we op de goede weg."

Al flitste er ook even een Spanje-scenario door haar hoofd. De wereldkampioen maakte alsnog een achterstand goed in de slotseconden deze campagne. Bijna was het tegen Engeland weer prijs.

"Het was even stressen", lacht Wullaert. "Ze gooiden ook veel voorzetten en wij hadden niet veel kansen. Da bal moest maar één keer goed vallen, maar we hebben standgehouden. Daar ben ik heel blij mee."

En nu? Gaan de Red Flames vol voor het behoud? "We horen wel thuis op het hoogste niveau", besluit de topschutter. "Maar we zijn nog niet op onze top, dus er is nog werk."