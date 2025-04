Ongeloof in München: na late gelijkmaker Müller bezorgt Frattesi Bayern koude douche

Vincent Kompany ging al met zorgen naar het duel met Inter. Hij zag de afgelopen weken namelijk speler na speler uitvallen. Zo miste FC Bayern München onder anderen Jamal Musiala, Dayot Upamecano, Alphonso Davies en Manuel Neuer.



Toch begon Bayern voortvarend. Het kon direct Inter-doelman Sommer bedreigen, maar die stond pal op schoten van Olise en Guerreiro. De grootste kans was voor Harry Kane.



De topschutter van Bayern stond helemaal vrij en had alle ruimte om de bal weg te leggen, maar hij mikte op de buitenkant van de paal.



Inter keek de kat wat uit de boom, maar prikte ook eens via Carlos Augusto. Zijn schot belandde in het zijnet.



In minuut 38 was het wel raak voor Inter. Het brak snel uit op de linkerflank. Augusto vond Marcus Thuram met zijn voorzet. De Fransman behield geweldig het overzicht en legde met de hak af voor Lautaro Martinez.



Het vervolg was nog mooier. Met buitenkantje rechts schilderde hij de bal in de winkelhaak.