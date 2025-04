Van succesverhaal naar schandvlekje: hoe Anderlecht toptalent Kos Karetsas binnenhaalde... en weer kwijtspeelde

Bij elk weerzien groeit de pijn. De stormachtige ontwikkeling van Kos Karetsas (17) bij Racing Genk doet velen bij Anderlecht vloeken. Want ooit had paars-wit zelf het goud(haantje) in handen. Dit is het verhaal van hoe de Brusselaars het toptalent wegplukten ... en ook weer knullig kwijtspeelden.

"Ik herinner me nog goed dat ik Kos aan zag komen wandelen. Samen met zijn papa en ... een derde persoon. 'Puree!', dacht ik, ervan uitgaand dat het om zijn makelaar ging. Na een paar minuten durfde ik aan vader Karetsas toch te vragen wie het gezelschap was. (lacht) Het bleek de nonkel te zijn. Die wou graag eens Anderlecht zien." Met een smakelijke anekdote herinnert Kevin Vermeulen zich de eerste stappen van de 13-jarige Kos Karetsas op paars-witte grond. De toenmalige Academy Manager is op dat moment, samen met Jean Kindermans, al meer dan vijftien jaar een steunpilaar van de jeugdopleiding bij de recordkampioen. Enkele weken eerder was het dossier van Karetsas op zijn bureau beland. Enkele scouts van paars-wit - en ze waren zeker niet de enigen - hadden bij de U12 van Racing Genk een frêle mannetje zien schitteren. Navraag leert dat de technisch begaafde speler eigenlijk een jaar onder zijn werkelijke leeftijd speelt omdat hij laat matuur is, maar dat schrikt Anderlecht niet af.



Zeker na een knalprestatie in de onderlinge confrontatie tussen beide ploegen speelt Karetsas zich helemaal op de radar. "We zagen daar flitsen van puur onversneden talent en branie", herinnert Vermeulen zich. "Zo'n uitzonderlijke speler waarvan je ze slechts uitzonderlijk ziet passeren.

En dus zetten Anderlecht en Vermeulen alles in het werk om Karetsas naar Anderlecht te halen.



Er volgen constructieve gesprekken waarbij het positieve gevoel langs beide kanten steeds meer groeit. Temeer omdat de familie van de tiener duidelijk aangeeft dat niet alleen het sportieve plaatje moet kloppen, maar dat school en opvoeding minstens even belangrijk zijn. Tijdens de ontmoetingen maakt ook Karetsas - zelfs zonder bal aan zijn voeten - indruk. "Kos gaf pertinente antwoorden en had uitstraling", merkte Vermeulen. "Dat is onderdeel van het pakket bij de absolute kleppers. Lukaku en Tielemans hadden dat ook - het is een attitude die je nodig hebt op topniveau." Alleen is er één groot struikelblok: de grote afstand tussen Genk en Brussel. Terwijl Karetsas nu op amper 3 kilometer van het oefencomplex woont, zou een verhuis naar paars-wit betekenen dat hij het vertrouwde nest moet verlaten. "Op een bepaald moment belde papa mij op. Hijzelf en Kos waren overtuigd, maar voor de mama was het een no go omdat het te ver was. Ik vroeg Vaios of ik toch eens persoonlijk met zijn vrouw Irena mocht praten."

Vermeulen houdt tijdens het gesprek een vurig en eerlijk pleidooi. "Natuurlijk toonden we begrip voor de 'koudwatervrees’ van de ouders, maar we gaven aan steeds ter beschikking te staan. En omdat ik aanvoelde dat huisvesting en een warm nest heel belangrijk waren, zetten we daar extra op in." "Een goed bevriend koppel van me - Linsey en Cédric - was namelijk gastfamilie voor Anderlecht. 'Ik hou ze alleen achter de hand voor topdossiers', lachte ik. Het was een vijfsterrenhotel plus - hun zoon zou er ongelofelijk in de watten gelegd worden." "Kos is toen eens langsgeweest en dat klikte meteen geweldig goed. Hij speelde met hun hondje, kon er voetballen in de tuin en met Senna Smets vormde hij er een Limburgs duo." De familie-Karetsas gaat overstag. Vermeulen: "Ik herinner mij nog het moment toen we rond de tafel zaten om de administratie definitief in orde te brengen. Vaak is dat een ongemakkelijk nerveus moment, maar Kos trok haast de papieren over tafel. Het toonde aan dat hij er 400% voor wou gaan."

Motivatie is evenwel niet alles, leert Karetsas snel.



Op voetbalvlak blijkt de stap zetten van de U12 naar U14 groot. De Griekse Belg is morfologisch geen Lukaku en heeft het fysiek niet altijd even makkelijk om zich te verweren tegen rijpere leeftijdsgenoten.

Het maakt dat Karetsas in zijn eerste maanden op Neerpede eigenlijk niet altijd volledige wedstrijden speelt. Ook positioneel schippert hij een beetje tussen een rol als nummer 10 of eentje op de flank. "We wisten dat we geduldig zouden moeten zijn met Kos", aldus Vermeulen. "Omdat hij in volle groei zal, moest gewaakt worden over de belasting van zijn lichaam. De familie en Kos zelf begrepen dat door de eerlijke en transparante communicatie die er steeds was.

Naast het veld verloopt de integratie van Karetsas wel moeiteloos.



De tiener voelt zich goed bij het uitgekozen gastgezin, toont zich een vlotte student en heeft er geen enkel probleem mee om vrienden te maken in een diverse kleedkamer.



Na een jaar kiest Karetsas er zelfs voor om - ondanks de goede zorgen - op internaat te gaan. "Hij wilde zich wat meer amuseren met de andere boys", lacht Vermeulen. "Door die beslissing te maken, heeft Kos onbewust een grote maturiteitsstap gezet. Plots moest hij uit zijn comfortzone treden."

Ondertussen ontwikkelt Karetsas zich na een aanpassingsjaar ook steeds sneller als voetballer.

Waren zijn flitsen eerst nog sporadisch dan herhalen ze zich in het tweede seizoen steeds vaker. Het fenomeen stapelt de goals en de assists op in de sterke lichting van geboortejaar 2007. "Iedereen zag dat Kos zijn enorme potentieel begon te benutten", stelde Vermeulen met plezier vast. "Weet je wat voor mij misschien wel zijn grootste kwaliteit is? Kos is een echte spons - alles dat je hem aanreikt, absorbeert hij. Zo had Kos in het begin veel last van rouwmomentjes, waarbij hij het hoofd liet hangen na een mislukte actie. Toen dat uit zijn spel verdween, was Kos écht niet meer te stoppen."

Vacuüm leidt tot vertrek

Karetsas is op dat moment 14 en nadert dus de leeftijd waarop hij zijn eerste profcontract kan tekenen. Ondanks buitenlandse interesse van topclubs zoals Manchester City wijst alles er lange tijd op dat het goudhaantje 'gewoon' in Anderlecht de volgende stap in zijn veelbelovende carrière zal zetten. Want waarom zou je een succesverhaal immers stopzetten? Alleen breken er rond de periode waarin Karetsas de knoop moet doorhakken woelige tijden aan in het Lotto Park, die uitdijen naar Neerpede. Vincent Kompany vertrekt, CEO Peter Verbeke moet om medische redenen rust nemen en er gaat ook een schokgolf door de jeugdopleiding wanneer de posities van sleutelfiguren Jean Kindermans en Kevin Vermeulen - vandaag allebei weg bij paars-wit - in vraag worden gesteld.