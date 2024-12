Enkel van Mario Stroeykens baart Anderlecht zorgen: "De staat van het veld helpt niet"

De ziekenboeg van Anderlecht puilt intussen uit. De jongste matchen vielen Samuel Edozie en Tristan Degreef uit, gisteren kocht ook Mario Stroeykens een lidkaart voor het dokterskabinet in Neerpede.

Stroeykens werd kort voor de rust langs achteren onderuit geschoffeld door Beerschot-verdediger Fayed en moest het veld geblesseerd verlaten.

Anderlecht-coach David Hubert moet dus wellicht een nieuwe naam toevoegen aan zijn lijst met geblesseerde spelers. "We zullen nagaan hoe erg het is", vertelde hij gisteren na de late 2-1-zege.

"Prettig is het niet, zeker in deze fase van de competitie. Ons programma is lekker druk, dus moeten we oplossingen zoeken."

Jan Vertonghen en Thorgan Hazard zijn nog altijd niet inzetbaar, ook Majeed Ashimeru is out. "We hebben nog spelers, maar het is absoluut niet leuk."

Links en rechts wordt er ook naar de grasmat in het Lotto Park gekeken. "Of het aan de staat van het veld ligt? Het helpt niet."

"Maar ik weet niet wat een oplossing kan zijn. Ik ben geen expert. In deze periode van het jaar is het moeilijk om er iets aan te doen."