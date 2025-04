Leider Gantoise haalt sloophamer boven en ziet eerste achtervolgers punten verliezen

In de Belgische hockeycompetitie heeft titelverdediger Gantoise zijn leidersplaats verstevigd. Het won zelf makkelijk tegen Racing (7-1), mede dankzij een hattrick van Alexander Hendrickx. De drie eerste achtervolgers bleven steken op een gelijkspel. De Waterloo Ducks profiteren ook en nemen de vierde plaats over van Dragons, dat één punt thuis hield in de topper tegen Braxgata.