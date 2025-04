Jorthy Mokio zet met knappe goal de kroon op het werk voor Ajax, dat weer stapje dichter bij titel is

Even werd het stil in de Johan Cruyff ArenA. NAC Breda kwam op voorsprong na minder dan 10 minuten na een droge knal van Leo Sauer. Ajax was even van slag, maar zette nog voor de rust orde op zaken.

Net na het halfuur maakte Kenneth Taylor gelijk vanaf de stip en enkel minuten zorgde Steven Berghuis al voor de voorsprong: 2-1. Op het uur mocht Jorthy Mokio invallen en onze pas 17-jarige landgenoot besliste de wedstrijd.

Mokio zette de aanval zelf op met een heerlijke flankwissel, sprintte daarna door om op het gepaste moment op te duiken aan de eerste paal en de lage voorzet van Taylor in doel te tikken.

Mokio is de op één na jongste doelpuntenmaker in het shirt van Ajax in de Eredivisie. Enkel Clarence Seedorf was jonger toen hij voor de eerste keer de weg naar doel vond. Ajax speelde de match daarna beheerst uit en is weer een stapje dichter bij de titel.