La Louvière mag nog dromen van rechtstreekse promotie naar de Jupiler Pro League

Net na de pauze leek La Louvière zijn schaapjes al op het droge te hebben, maar dankzij de 2-1 van Mondy Prunier werd het nog even spannend in de slotfase. Verder dan de aansluitingstreffer raakte Francs Borains evenwel niet.

La Louvière heeft nu 56 punten en springt voorlopig over Zulte Waregem (55 punten), dat later vanavond nog in actie komt, naar plaats 2. RWDM (57 punten) is met nog 2 speeldagen te spelen voorlopig leider, maar is dankzij de zege van La Louvière nog niet verzekerd van promotie.

De top 2 promoveert rechtstreeks naar de Jupiler Pro League, de nummer 3 voegt zich bij Beveren en Patro Eisden in de Promotion Play-off. Omdat nummer 6 Club NXT als belofteploeg niet kan promoveren, zal het laatste play-offticket in principe naar Lokeren-Temse of Lierse gaan. Francs Borains komt daar als 12e niet voor in aanmerking.