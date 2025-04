Efficiënt Kortrijk gooit Relegation Play-offs weer helemaal open met zege bij STVV

Man van de match Abdelkahar Kadri is zeker niet de favoriet van elke KVK-fan maar heeft gewoon wel echt kwaliteit in de aanbieding. Met een scherp aangesneden voorzet opende hij de score onverhoopt, vijf minuten later zette hij Ferri op weg naar de tweede van de dag.

Sleutelmoment Bij 0-0 krijgt Adriano Bertaccini, overigens wel de beste in Truiens geel-blauw vandaag, een geweldige kans om de score te openen voor STVV. De clubtopschutter legde met zijn mindere linker de bal alsnog naast de goal van Pirard. Niet veel later opent Kadri de score en zakt de Truiense vlaai helemaal in.

Opvallend Het Daio Wasabi Stayen Stadium is geen fijne plek voor Kortrijkse doelmannen. Na de kaakbeenbreuk voor Marko Ilic in de reguliere competitie volgden vandaag de adductoren van Pirard. Vierde (!) doelman De Vlaeminck maakte zo zijn debuut voor Kortrijk, met ook Gunnarsson in de lappenmand..