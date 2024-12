Dreyer sloopt stugge Beerschot-muur in minuut 93 en verijdelt nieuw puntenverlies van Anderlecht

zo 8 december 2024 20:32

Anderlecht einde 2 - 1 Beerschot 7' - Doelpunt - Marwan Al Sahafi (0 - 1) 31' - Geel - Apostolos Konstantopoulos 41' - Verv. Ewan Henderson door Welat Cagro 45' - Verv. Mario Stroeykens door Yari Verschaeren 45+3' - Geel - Antoine Colassin 45+7' - Doelpunt - Yari Verschaeren (1 - 1) 56' - Geel - Nick Shinton 64' - Geel - Colin Dagba 67' - Verv. Colin Dagba door Marco Weymans 67' - Verv. Antoine Colassin door Tom Reyners 79' - Verv. Moussa Ndiaye door Ludwig Augustinsson 79' - Verv. Mats Rits door Luis Vázquez 82' - Geel - Welat Cagro 83' - Verv. Thibaud Verlinden door Charly Keita 83' - Verv. Marwan Al Sahafi door Ar'jany Martha 84' - Geel - Charly Keita 84' - Geel - Mathias Jørgensen 90+3' - Doelpunt - Anders Dreyer (2 - 1) Jupiler Pro League - speeldag 17 - 08/12/24 - 18:33 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Marwan Al Sahafi na 7', 0 - 1 7' Marwan Al Sahafi 0 - 1 Marwan Al Sahafi 7' goal door Yari Verschaeren na 45+7', 1 - 1 45+7' Yari Verschaeren 45+7' Yari Verschaeren 1 - 1 goal door Anders Dreyer na 90+3', 2 - 1 90+3' Anders Dreyer 90+3' Anders Dreyer 2 - 1

Loon naar werken in de toegevoegde tijd. Anderlecht heeft met moeite zijn veldoverwicht kunnen omzetten in een zege tegen Beerschot. Dreyer was in minuut 93 de bevrijder van dienst tegen de hekkensluiter. Zo behoedt hij paars-wit van een tweede puntendeling op rij en blijft zijn ploeg in het zog van Club Brugge.



Anderlecht - Beerschot in een notendop: Sleutelmoment Nét voor het rustsignaal komt Anderlecht na een slappe eerste helft waarin het nauwelijks kon dreigen alsnog op gelijke hoogte. Dankzij de eerste competitietreffer van Verschaeren trekt Anderlecht met een totaal ander gevoel de kleedkamer in. Na de rust komt Beerschot er niet meer aan te pas. Man van de match Vorig seizoen gingen de ballen er vlotjes in bij Anders Dreyer, 15 keer trof hij uiteindelijk raak in de Jupiler Pro League. Dit seizoen gaat het allemaal een pak moeizamer bij de Deen. Vanavond maakte hij pas zijn tweede competitietreffer, maar het was er wel één die kon tellen. Opvallend Beerschot boekte in de heenronde een verrassende thuiszege tegen Anderlecht en maakte het paars-wit nu ook op eigen veld knap lastig. Het belooft voor de volgende confrontatie op Het Kiel, want daar staan beide ploegen begin januari opnieuw tegenover elkaar in de kwartfinales van de Croky Cup.

Zinderende apotheose voor de Anderlecht-fans

Wat een ontlading in het Lotto Park. Na een tweede helft met éénrichtingsverkeer leek een dominant Anderlecht toch af te stevenen op een tweede gelijkspel op een rij, maar diep in de extra tijd kraakte Beerschot dan toch. Vazquez kopte de bal perfect door in de loop van Dreyer en van dichtbij gaf die Shinton het nakijken.

Anderlecht haalde zo zijn gram na de verrassende nederlaag op Het Kiel eind oktober. Al-Sahafi was toen de paars-witte boeman met twee treffers en ook in het Lotto Park zat de Saoedi Anderlecht dwars. Na amper 6 minuten kopte hij al knap raak op een al even mooie pass van Colassin, ex-Anderlecht. De thuisploeg had wel balbezit, maar kon daar geen dreiging aan koppelen. Bovendien zag Anderlecht ook nog eens sterkhouder Stroeykens uitvallen met een enkelblessure. Beerschot, dat op zijn beurt Henderson kwijtspeelde, hield makkelijk stand en kwam met Verlinden zelfs dicht bij de 0-2.

De late gelijkmaker nét voor de rust kwam dan ook uit het niks. Op een voorzet van Foket werd Verschaeren helemaal uit het oog verloren en de vervanger van de onfortuinlijke Stroeykens tikte van dichtbij simpel binnen.



Beerschot kraakt pas op het einde

Anderlecht kwam een pak scherper weer uit de kleedkamer, Beerschot kwam er in de tweede helft plots niet meer aan te pas. Op het uur ontsnapten de bezoekers een eerste keer toen Verschaeren op de paal besloot en Shinton net voldoende kon ingrijpen op de herneming van Amuzu.

Bij Beerschot hadden ze hun handen vol met Dolberg. De Deen werd niet altijd even koosjer afgestopt, maar claimde tevergeefs een penalty. Scoren lukte de Deen vanavond niet, al was hij er wel weer een paar keer dichtbij.

Anderlecht zette alles op alles in een stevig slotoffensief, met Dolberg én Vazquez in de spits. Voor Beerschot was het pompen of verzuipen. Het schip maakte water, maar bleef drijven. Tot in de extra tijd Anderlecht toch kreeg wat het verdiende en Dreyer Beerschot alsnog met lege handen huiswaarts stuurde.

Paars-wit profiteert zo van het puntenverlies van eerste achtervolger Antwerp en blijft als derde in het spoor van leider Racing Genk en Club Brugge.

Dreyer: "Ik heb de lat vorig seizoen hoog gelegd"

Anders Dreyer was de grote held bij Anderlecht. Dankzij zijn treffer in de extra tijd bleven de drie punten in het Lotto Park. "Vazquez kopte die lange bal goed door en ik kon het na één tik afmaken. Het is natuurlijk een fijn gevoel. Ik ben blij dat we drie punten pakken na een moeilijke wedstrijd."

"Er was een groot verschil tussen onze eerste en tweede helft, maar zo gaat dat nu eenmaal soms in voetbal. Het gaat om momentum en daarom was die gelijkmaker net voor de rust zo belangrijk." "Dat gaf ons veel energie en die hebben we voluit aangewend in de tweede helft. We speelden toen voortdurend op hun helft en we wisten dat we ook in de laatste minuten nog konden scoren. We zijn er altijd in blijven geloven."

Voor Dreyer is het pas zijn tweede competitietreffer dit seizoen. "Voor mezelf doet dit ook deugd. Ik heb de lat vorig seizoen hoog gelegd, maar ik weet dat ik kwaliteiten heb voor goals en assists. Hier voor onze fans kunnen scoren is geweldig en geeft veel vertrouwen voor de laatste wedstrijden dit jaar."

Ondanks de moeilijke voorbije maanden voelt Dreyer zich nog altijd kiplekker bij Anderlecht. "Ik had geen plannen om de club te verlaten. Ik hou ervan om elke dag naar Neerpede te gaan en trainen met de jongens, te werken met de staf en te spelen voor de Anderlecht-fans. Mijn gezin en ik zijn hier gelukkig en dat is heel belangrijk."

Meer reacties:

Antoine Colassin (Beerschot): "We zijn natuurlijk ontgoocheld over het einde, maar we mogen trots zijn op wat we gepresteerd hebben. In de eerste helft was het een beetje hetzelfde scenario als op het einde. In plaats van met een 0-1-voorsprong gingen we met een 1-1-stand rusten. Zo'n late goal op het einde van de wedstrijd doet pijn, zeker na zo'n zware week. We hebben in de eerste helft wel getoond dat we onze voet naast Anderlecht konden zetten, we zijn duidelijk niet dood. Al was het natuurlijk fijner geweest om met 1 punt en niet met lege handen huiswaarts te keren. Voor mij blijft het speciaal om hier te spelen. Ik ben hier gevormd en heb hier mijn debuut gemaakt. Of ik ervan droom om hier terug te keren? Misschien, we zien wel wat de toekomst brengt. Nu ben ik 100 procent gefocust op Beerschot."





Jan-Carlo Simic (Anderlecht): " Het was belangrijk om de drie punten te pakken. Als je de winning goal pas in de extra tijd maakt, dan doet het extra veel deugd. Dat maakt het nog zoveel mooier. Dit is een geweldig gevoel. Tijdens de rust hebben we besproken wat er beter moest en we zijn erin geslaagd om beter te spelen in de tweede helft, met een hogere balcirculatie en een meer solide verdediging. Het veld ligt er natuurlijk niet goed bij, maar dit zijn nu eenmaal de omstandigheden. Wij hebben genoeg kwaliteiten om daarmee om te gaan, we mogen daar niet over klagen. De tegenstander moet hier ook op spelen. Uiteindelijk hebben we gekregen wat we verdienden. Ik ben net als het team stappen aan het zetten. De fans die mijn naam scanderen, dat is een ongelooflijk gevoel."