Lianne Tan sneuvelt in halve finale van Belgian International badminton in Leuven

Lianne Tan (BWF 40) is er vrijdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het Belgian International badminton (International Challenge/20.000 dollar) in de Leuvense Sportoase. Tan, het tweede reekshoofd, verloor in de halve finales in drie sets van de Turkse Neslihan Arin (BWF 42): 21-16, 18-21 en 21-8.