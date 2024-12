Voormalig Anderlecht-talent Rayane Bounida komt boven water bij Jong Ajax en debuteert met doelpunt: "Superblij"

Hij gold als hét goudklompje van de jeugdopleiding van Anderlecht. Al op piepjonge leeftijd verzamelde Rayane Bounida dankzij sociale media een grote schare fans met zijn voetbalkunstjes.

Maar de gouden voetjes van de jonge Belg bleef ook in het buitenland niet opgemerkt. Ruim 2 jaar geleden gebeurde waar ze bij paars-wit al even voor gevreesd hadden: hun goudklompje trok de deur in Neerpede achter zich dicht. De lokroep van Ajax was te verleidelijk.

Sindsdien werd de diamant in Amsterdam behoedzaam - en ietwat onder de radar - geslepen. Maar gisteravond was hij plots daar. Bounida, 18 intussen, mocht 4 minuten voor tijd zijn debuut maken bij Jong Ajax.

En zoals dat gaat met toptalenten had hij tegen De Graafschap - een wedstrijd in de Nederlandse 2e klasse - weinig tijd nodig om zijn visitekaartje af te geven. Een kleine 10 minuten na zijn invalbeurt, diep in de extra tijd, was het raak. Bal aannemen, mannetje uitkappen, klaar kijken en pats: binnen.

De debutant glunderde na afloop voor de camera van ESPN. "Het belangrijkste is dat ik gebracht heb wat ik moest brengen van de trainer, maar een goaltje kan er wel bij", lachte hij.

"Het was een mooi doelpunt. Ik ben wel echt superblij. Het was ook zeker nodig. Na mijn goal floot de ref meteen af. De spanning was weg, maar ik was wel blij."

Jong Ajax won dankzij Bounida's goal met 2-0 en kampeert daarmee momenteel op de 15e plaats in de Eerste Divisie.