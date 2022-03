Bounida neemt afscheid van Anderlecht: "Heb paars bloed, maar het is tijd om te vliegen"

Rayane Bounida werd afgelopen week 16 jaar en was dus klaar voor een eerste profcontract. Dat zal hij niet bij Anderlecht tekenen, maar bij Ajax. Dat was al even duidelijk, maar vandaag heeft paars-wit pas officieel gecommuniceerd over het vertrek van het talent en Instagram-fenomeen.

Over Ajax wordt er niet gesproken, wel over "zijn eerste profcontract in het buitenland". "Rayane geniet al jaren interesse van internationale topclubs, daarom heeft de club tijdig gesprekken aangeknoopt om hem langer aan onze club te binden", klinkt het.

"We hebben hem een traject op maat aangeboden met als doel zijn debuut te maken in de eerste ploeg en om zo in de voetsporen te treden van andere talenten als Yari Verschaeren of Zeno Debast die vandaag het mooie weer maken in de A-ploeg. Ondanks die visie heeft Rayane ervoor gekozen om zijn opleiding in het buitenland voort te zetten."

"De club betreurt maar respecteert die beslissing. Op het einde van dit seizoen zwaaien we Rayane Bounida uit. Met spijt in het hart, maar met de meest oprechte gelukwensen. Rayane is een kind van Neerpede, een ket van het huis, pour toujours."