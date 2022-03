Ajax maakt komst van toptalent Rayane Bounida officieel: "De sleutel was Abdelhak Nouri"

De transfer van Bounida naar Ajax hing al een tijdje in de lucht, maar nu zijn ook alle handtekeningen gezet.

Daarbij komt dat de familie Bounida goede banden onderhoudt met die van Abdelhak Nouri, het toptalent van Ajax dat in 2017 een hartstilstand kreeg.

"Rayane wou enkel naar Ajax", vertelde zijn broer Marouane aan buitenlandse media. De sleutel voor de transfer was Abdelhak Nouri. We zijn vrienden met zijn familie en vertelden aan Rayane hoe het is bij Ajax."

Bij Ajax willen ze Bounida, die fysiek nog heel wat stappen moet zetten, rustig voorbereiden op het profvoetbal.