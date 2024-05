Luke Rowe hangt straks zijn fiets aan de haak na 13 jaar bij zelfde team: "Val in E3 liet me nadenken"

Luke Rowe is aan zijn laatste maanden als profrenner bezig. Dat heeft de 34-jarige Welshman vandaag de wereld ingestuurd. Rowe werd in 2012 prof bij Team Sky, de voorloper van INEOS Grenadiers, en is het team heel zijn carrière trouw gebleven. Zijn val in de E3 heeft hem doen nadenken.

Luke Rowe speelde een belangrijke rol als wegkapitein bij de Tour-zeges van kopmannen als Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal. "Ik kende een buitengewone carrière en heb van niets spijt", vertelt Rowe op de website van Ineos Grenadiers.



"De voorbije 18 maanden waren erg belastend. En na mijn laatste ongeluk met bijhorende blessure voel ik dat het moment gekomen is om ermee op te houden, terug te keren naar Wales en meer tijd door te brengen met mijn familie."



Rowe had nog een contract tot 2025, maar hij kwam in de E3 in maart zwaar ten val, waarbij hij onder meer een hersenschudding opliep. Hij werkt momenteel aan zijn terugkeer en wil nog iets moois van zijn seizoen maken.



"Het is mijn droom om te stoppen in de Ronde van Groot-Brittannië. Overal ter wereld zijn de wielerfans geweldig, maar het zou echt bijzonder zijn om mijn carrière te beëindigen voor eigen volk."



De Tour of Britain is van 1 tot 8 september. In 2012 pakte Rowe er zijn eerste profzege. Hij is geen veelwinnaar: op de weg zouden enkel nog een ploegentijdrit in de Ronde van Romandië (2015) en een rit in de Herald Sun Tour (2017) volgen.



(Bekijk zijn reactie onder foto)