Van Strava-koning tot WorldTour-renner? Onbekende Canadees spreekt met 5 profteams: "Ik verdien een kans"

wo 4 december 2024 11:22

In zijn zoektocht naar een profcontract veegt de Canadese amateurrenner Jack Burke de ene klimtijd na de andere van de tabellen. Dat wakkert de interesse van profteams aan. "Ik droom ervan om de Tour en de Olympische Spelen te rijden."

"Het is een beetje "crazy", je bent al de 7e journalist die me vandaag interviewt." De telefoon van de 29-jarige Jack Burke staat dezer dagen roodgloeiend. De Canadese amateurrenner ontpopte zich de voorbije weken tot een ware sensatie op Strava door toptijden neer te zetten op de Stelvio, de Mortirolo en Alpe d'Huez. "Als je mijn trainingsgegevens van dit jaar zou zien, zou je denken dat dit een grap is. Ik ben eigenlijk een hobbyrenner", bekent Burke.



"Het was ook totaal niet mijn doel om KOM's neer te zetten op al die iconische beklimmingen."



Maar een podcast schudde zijn plannen door mekaar.

Vervuild water

Het verhaal van Burke leest als een meeslepend boek.



Als junior eindigde de Canadees in 2013 19e op het WK tijdrijden, 1 seconde en 1 plek na Edoardo Affini. De betreurde Igor Decraene greep toen de wereldtitel.

Maar in datzelfde jaar loopt het een eerste keer fout. Burke test positief op een verboden substantie. "Ik was de beste Canadese junior, maar werd plots aangekeken als een cheater", zucht Burke. "Dat was onterecht."



Burke had namelijk voor een koers een bidon gevuld met verontreinigd bronwater en werd uiteindelijk vrijgesproken. Daarna bleef hij sudderen in het amateurcircuit.



"Maar dat heeft zijn redenen", verdedigt Burke het uitblijven van een doorbraak. "2020 was een verloren jaar door Covid en in 2021 waren er mankementen aan mijn fiets. Ik bleef toch mijn profdroom nastreven in Europa en was bijna dakloos."

Ik interviewde een coach en die stelde plots trainingsschema's voor me op. Jack Burke

2 jaar geleden spatte Burkes profdroom helemaal uit elkaar.



"Op het einde van 2022 werd ik op training aangereden door een auto. De bestuurder kwam met een ander verhaal op de proppen. Hij vertelde de politie dat ik al gevallen was en dat hij me gevonden had."



De fysieke schade was niet min: Burke liep een hersenschudding op, brak zijn rug en was zwaar gewond aan zijn gezicht.



"Om de medische kosten te betalen schreef ik een boek over hoe je profrenner kan worden. Ik begon ook met een podcastreeks over dat thema."



En het is die podcast die zijn profdroom weer nieuw leven inblies. "Ik interviewde een coach en die stelde plots trainingsschema's voor me op."



Burke na zijn zege in de Kitzbüheler Rad Marathon vorige zomer.

Monstercols

Burke volgde de trainingsschema's, begon wedstrijden te rijden en stapelde de zeges op.



"Vrienden uit de WorldTour vertelden me dat ik mijn Strava-gegevens moest sturen naar profteams, want ze waren onder de indruk van mijn data."

De Canadees waagde zich aan de Zwift Academy om een profcontract te versieren bij Alpecin-Deceuninck. "Maar ik geraakte niet door de selecties. Omdat ze me te oud vonden?"

Sepp Kuss stuurde me een berichtje nadat ik zijn tijd op Alpe d'Huez verbeterd had. Jack Burke

"Half oktober was ik het indoorfietsen beu. Ik nam een dagje rust en trok daarna naar de voet van de Stelvio om mezelf te testen."



Wat daar gebeurde, tart alle verbeelding. De Canadees veegde de recordtijd van Jai Hindley van de tabellen op de Italiaanse monstercol.



Enkele weken later deed Burke dat kunstje gladjes over op de Mortirolo en Alpe d'Huez, waar hij respectievelijk Sepp Kuss en Vincenzo Nibali van de troon stootte.



"Tussen enkele kritische opmerkingen kreeg ik ook een berichtje van mijn vriend Sepp Kuss. "Awesome, an amazing job", stuurde Sepp mij. Met de toevoeging dat hij het aan zijn team zou zeggen dat ze me in het oog moesten houden."

De Strava-gegevens van Burkes toptijd op Alpe d'Huez

Interesse van profteams

Die recordtijden op die legendarische beklimmingen zijn ook andere profteams niet ontgaan.



"5 ploegen hebben ondertussen al interesse getoond", verklapt Burke. "Ik zou echt heel graag profrenner worden en de Tour de France en de Olympische Spelen rijden." "Ik ben het ermee eens dat een Strava-toptijd rijden niet hetzelfde is als koersen in de WorldTour. Maar ik heb een grote motor en ik weet hoe ik in een peloton moet rijden." Burke wil dolgraag een kans krijgen op het hoogste niveau. "Al vrees ik dat ploegen me te oud (29 jaar) vinden. Maar ik vind dat ik een kans verdien."



"In het verleden heb ik al de testprocedures doorlopen bij Red Bull-Bora-Hansgrohe en Israel-Premier Tech. Maar ik viel net naast de boot. Nu doe ik een allerlaatste poging om een kans te krijgen." "Mijn droom is om uit te groeien tot een renner zoals Sepp Kuss en Lennard Kämna. Net als hen wil ik graag een een kopman ondersteunen in grote rondes. Ik ben ervan overtuigd dat ik daar de kwaliteiten voor heb."